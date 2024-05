Minu ravimiaktsiat ei liiguta tulemused, vaid konkurendid

Minu portfelli värskeima lisandusena saabunud Novo Nordiski kvartaliaruanne ei liigutanud aktsiat eriti – küll aga liigutas seda päev hiljem avaldatud konkurendi ravimiuuringu tulemus.

Taani ravimitootja Novo Nordisk on mul portfellis alles eelmisest kuust ja praegu on mul ilmselgelt liiga vara oma kasumit kokku lugeda. Mis siis, et seda on lihtne teha: praegu on hind 883 Taani krooni ja mina ostsin 86 aktsiat 11 krooni madalamalt tasemelt, ehk kasum on 946 Taani krooni (127 eurot).