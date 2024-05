Hea kvartalitulemus tegi mahajääjast hoobilt oiviku

Riigikontrolör: eelarve on korras siis, kui see on lõpuks läbipaistev

Riigieelarve peamine kvaliteedinäitaja on see, kui dokumendist saab täpselt välja lugeda, kes saab raha, mille jaoks ja mis on oodatav tulemus, rääkis riigikontrolör Janar Holm.

