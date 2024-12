Tagasi 04.12.24, 13:21 Üleskutse! Esita aasta investori ja investeerimisteo kandidaat Täna algab traditsiooniline aasta investori ja investeerimisteo kandidaatide esitamine ning seda juba kuuendat korda.

Selle aasta jaanuaris pärjati aasta investori tiitliga Marko Oolo (vasakult neljas), aasta investeerimistegu oli Rahareede podcast. Nominendid olid veel Raivo Hein ja Kristjan Liivamägi investori tiitlile ning OTR jutud ja LHV Groupi 10,5% võlakirjade turuletulek investeerimisteo kategoorias. Foto: Raul Mee

Konkursi eesmärk on ikka üks: leida sinu abiga üles see rahamaailma tegija, kes on viimase aasta jooksul olnud Eesti investeerimiskogukonna jaoks enim silma paistnud investeerimiskultuuri edendaja ja investeerimise populariseerija.

Aasta investeerimisteo tiitel antakse üle algatusele, mis on aasta jooksul Eesti erainvestorite jaoks kõige rohkem väärtust loonud.

Tiitel investorite tunnustamiseks

Tiitlit ajendas aastate eest välja andma ühest küljest mure eestlaste investeerimisaktiivsuse pärast ning teisalt pean ääretult oluliseks meie investeerimiskogukonna eestvedajate tunnustamist. Just suuresti meie väga aktiivne investeerimiskogukond on põhjus, miks investeerimisaktiivsus on viimastel aastatel suure hoo üles saanud. Kvaliteetset ja lihtsasti kättesaadavat informatsiooni investeerimise võimaluste ja ohtude kohta pole kunagi olnud nii palju kui praegu.

Aasta investorid: 2020 – Tõnu Pekk 2021 – Kristi Saare 2022 – Kristjan Liivamägi 2023 – Katri Teller 2024 – Marko Oolo Aasta investeerimisteod: 2020 – Swedbanki otsus lõpetada esimesena Eestis Balti aktsiaturul kõigi tehingutasude rakendamine internetipangas ning eraisikutele kuni 30 000 euro ulatuses väärtpaberite hoidmiselt haldustasu kaotamine 2021 – LHV roheliste fondide loomine nii teise kui ka kolmandasse pensionisambasse 2022 – InvesteerimisFestival 2023 – Õpetajate rahatarkuse mentorklubid 2024 – Rahareede podcast Eripreemiad: 2020 – publiku lemmiku preemia – Rahakratt 2022 – elutööpreemia "Raha-Jaak" – Jaak Roosaare 2022 – elutööpreemia – Seppo Saario

Siiski olen aastaid kurtnud, et vaatamata investeerimishuvi plahvatuslikule kasvule jääme rahvana aktsiate omamiselt euroala keskmisele alla. Enam mitte!

Eelmisel aastal kirjutasin, et eelmise aasta juuli seisuga oli eestlaste investeerimisaktiivsus Eurobaromeetri uuringu kohaselt täpselt euroala keskmine. See tähendab, et uuringule vastanutest oma 24% positsiooni aktsiates, võlakirjades või fondides.

Aastaga on olukord muutunud – maikuise SEB uuringu kohaselt tegeleb investeerimisega 51% eestimaalastest. Populaarseimad investeeringud on aktsiad ja kolmanda samba indeksifondid. Kinnisvarasse investeerimine on aga kahanenud 3% võrreldes eelmise aastaga.

Aasta investori ja investeerimisteo konkurss • Aasta investor on alates 2020. aastast Äripäeva välja antav nimetus koostöös Nasdaq Tallinnaga. • Üks oluline valiku langetamise kriteerium on Äripäeva lugejate seas tehtud küsitluse tulemused. Lisaks Äripäeva toimetusele ja Nasdaq Tallinna esindajatele kuuluvad žüriisse investor Toomas ja eelmise aasta investori ning investeerimisteo tiitli laureaat. • Kõigil lugejatel on võimalus pakkuda nominente. Koos põhjendusega saab need saata investor Toomase e-posti aadressile [email protected] või edastada veebiküsitluses, mille leiab siit • Kõigi vastanute vahel loositakse välja Nick Maggiulli raamat “Lihtsalt jätka ostmist”, mis on abiks kõigile, kes soovivad murda läbi isiklike rahaasjade maailma müütidest ja vigadest, et oma jõukust päriselt kasvatada. • Nominendid ja finalistid avalikustatakse 2025. aasta jaanuaris. Aasta investori tiitel antakse üle 18. jaanuaril toimuval Investor Toomase konverentsil.

Kinnisvaraturg on viimased aastad kõikunud elu ja surma vahel – eks kõrged intressid ja hinnatõusud ka seda teevad. Euribori langusega on aga hakanud tekkima lootus, et kinnisvaraturg saab peatselt uue hoo sisse . Näiteks on juba praegu näha üüriinvestorite julgust . Ehk selle taastumisega saab ka investeerimisaktiivsuse jälle üles.

Minnes üle aktsiatele ja võlakirjadele, on ka nendega seoses tulemas huvitavaid muudatusi. Näiteks tõotab järgmise kahe aasta jooksul võlakirja prospekt muutuda järk-järgult lihtsamaks tänu EU Listing Actile

Peale selle teeb nii aktsiate kui ka võlakirjade ostmise soodsamaks novembris lõpphääletuse läbinud seadusemuudatus , mille kohaselt saab investeerimiskontona käsitleda ka kontot, mis on avatud investeerimisühingus. Loodetavasti viivad muudatused investorite arvu uutesse kõrgustesse!

Vaatamata kõigele eelnevale on siiski vaja inimesi, kes investeerimisasjus informatsiooni jagavad ja algajaid õpetavad. Niimoodi ju me selle kõrge aktiivsuseni üldse välja jõudsime.

Tunnustagem üheskoos neid, kes on sellele kasvule kaasa aidanud: