Ostsin Novo Nordiskit mullu aprillis , sisenedes selle ostuga enda jaoks täiesti uude sektorisse. Teadsin ju varemgi, et ravimisektoris võivad aktsiad äkiliselt liikuda ja olin enda arvates vaimselt Ameerika mägedeks valmis. Kuid need kümme kuud, mis Novo Nordisk on minu portfellis olnud, on toonud ikka vapustavaid hüppeid ja kukkumisi. Igavust selle aktsiaga pole lootagi!