Ootan, et mullune looder lendaks uue taktikaga liidriks

Mullu kesise majandustulemuse tarninud Norra gaasi- ja naftatootja Equinor pani oma investeerimispoliitikas sisse tagurpidikäigu. Ootan huviga, kas see samm pöörab minu portfelli ühe mulluse loodri tänavu liidriks.

Detsembris kurtsin , et Equinor on otsekui rikki läinud – olgu majandustulemused millised tahes, aktsia jätkab muudkui vähikäiku. Toona maksis see 257 Norra krooni ja oli aastaga kaotanud väärtusest oma viiendiku.