Tagasi 21.03.25, 13:59 Euroopa vastus Starlinkile on koledas kahjumis Võtsin vaatluse alla Eutelsati, millega eurooplased loodavad Starlinki satelliitinterneti turul alistada, ja ehmatasin majandusaruandest paistva suure kahjumi peale päris ära.

Eutelsati satelliitinternetti levitab OneWebi võrk 652 maalähedasel orbiidil tehiskaaslasest. Foto: Eutelsat

Elon Muski Starlink on väga tähtsal kohal Ukraina sõjaväljakommunikatsioonis. Ukraina armee käsutuses olevate Starlinki terminalide eest maksab Poola, seega pole need sugugi USA ega Starlinki tasuta abi, nagu on väidetud, vaid firma vaates harilik äritehing. Ometi ei paista see Muski silmis olevat äritehing, vaid kui hoob, mille kaudu Ukrainat santažeerida.