Plahvatuslikult kerkinud aktsiaidee: lugu on, aga numbrid veel ei toeta

InvesteerimisFestivalilt tuli sel korral aktsiaideid lausa kapaga ja võtsingi kohe ühe luubi alla, see on äkkrikastumise võimalusega kosmosetehnoloogiafirma.

Kuigi paljud aktsiaideed ja nende plahvatusohtlikkus tulenes aktsiagraafiku tehnilisest poolest ja sellest, kuidas trendid liiguvad, siis otsustasin vaadata, kui palju sellisel ettevõttel ka sisu taga on. Nagu kiitis ka Swedbanki vanemmaakler Meelis Maasik festivali laval, on nendel ideedel kõigil tugev lugu taga, kuid numbrite poolelt on tegemist kõrgema riskiga ettevõttega, mille hindamisega ma siiani liiga hästi pole pihta pannud.