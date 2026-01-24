Kaarel Ots: Tallinna börsiindeks on ületanud S&P 500 viimased 18 aastat

Investor Toomase konverentsi hommikul sõnas Ambient Sound Investmentsi portfellihaldur Arko Kadajane, et buumivate sektorite kõrval peaks vaatama hoopis ettevõtteid, mis saavad pihta teise ja kolmanda ringi mõjudega. Ühe sellise üle nad Redgate Wealthi investeerimise valdkonnajuhi Peeter Koppeliga laval arutasid.
Riskide võtmine peab olema õiglaselt premeeritud ja kui sind suuremaid riske võttes lisatootlusega ei premeerita, oled vales kohas, rääkis investeerimisstrateeg Rait Kondor Investor Toomase konverentsil.
Balti ärikinnisvara turg tõotab püstitada tänavu kõigi aegade rekordi, kuigi välisinvesteeringute asemele on asunud kohalik kapital, tõdes Newsec Balticu analüütik Neringa Rastenytė ettevõtte sügisväljavaate Newsec Property Outlook tutvustamisel.