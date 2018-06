Ainult tellijale

Raha Hiinasse? Miks ka mitte

investor Toomas 26. juuni 2018, 09:07

https://www.aripaev.ee/storyimage/ea/20180626/INVESTOR/180629778/AR/0/AR-180629778.jpg

Ainult tellijale

Kaubandussõja värinad on Hiina aktsiad tänavu vaat et 15 protsenti soodsamaks muutnud ja Hiina plaanib turule turgutava 100miljardilise süsti teha. Kas selle suve Hiina on möödunud suve Brasiilia, kus nõrkusehetkele järgnes võimas tõus?

Hiina on mul pikka aega jälgimisnimekirjas olnud. Alibaba, Tencent, Hiina ETFid – valik võtab silme eest kirjuks. Ma olen Hiinasse investeerimist poliitiliste riskide ebamäärasuse tõttu varem vältinud, aga ikka ja jälle tuleb tõdeda, et makronäitajate vastu ei saa: kui riigist tuleb miljardäre rohkem kui kuskilt mujalt, kui maailm nutab siis, kui Hiina majanduskasv on „kõigest“ 6 protsenti ja sealsed kontsernid oskavad end imehästi kaanidena maailma majandussüsteemi külge imeda, siis miks ei võiks mina omakorda neisse oma positsiooni sisse panna ja sealt kasu lõigata. Nüüd on küsimus selles, kas panustada üksikaktsiasse või tervesse regiooni. Kui viimasesse, siis maailma suuruselt kolmanda börsi indeksi, Shanghai komposiitindeksi, käekäik on kõike muud kui lootustandev: alates aasta algusest on see kukkunud 14 protsenti, kolme aastaga lausa ligi 40 protsenti. Siis on Hiinas olemas veel Shenzheni börs, millest meil ehk vähem juttu on, aga maailma mastaabis on tegu suuruselt kaheksanda börsiga. Mõlemal juhul on nimekirjas suur hulk arvestatava riikliku osalusega ettevõtteid, indeksites on väga palju tööstuskontserne. Püha iroonia on aga see, et kummastki ei leia läänemaailmas armastatud Hiina aktsiaid – Tencenti, Alibabat, Baidut nii nagu ei leia ka päris palju teisi Hiina nn tehnoloogiasektorisse kuuluvaid kiirekasvulisi ettevõtteid. Need tuleb üles noppida kas Hongkongi, USA või Euroopa börsidelt. Kolm võimalikku ETFi