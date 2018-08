Investor pole suhtarvu ori

Ainult tellijale

Lugejad on minult vahel uurinud, et kui palju seda P/E suhet uskuda tasub. Arvan, et kindlasti tasub seda vaadata, aga üksi selle peale investeerimisotsust üles ehitada ei maksa.

P/E suhte osas olen vanameister Benjamin Grahamiga samas paadis: ka temale meeldis võtta ettevõtte hindamisel abiks P/E suhe ehk aktsia (praegune) hind jagatud (viimase nelja kvartali) kasumiga aktsia kohta.

See lihtne tehe annab investorile aimu, mitu eurot peaks ta investeerima ettevõttesse selleks, et ettevõte kasvataks talle sellest ühe euro. Teisipidi näitab see ära, mitu aastat läheb aega, enne kui investor oma raha tagasi teenib. Sellepärast ma seda P/E suhet vaatangi, sest kuigi olen pikaajaline investor, ei meeldiks mulle omada ettevõtet, kus peaksin kasumit ootama 50 või isegi sada aastat. Hea on teada sedagi, et negatiivset P/E suhet ei arvutata, nii et kui mõnel ettevõttel on see näit puudu, tähendab see lihtsalt seda, et äri on kahjumisse jäänud.

Kuigi kehtib põhimõte, et madalam P/E on parem kui kõrge – kõrgeks pidas Graham kõike, mis läks üle 16 –, siis nii lihtne see investori elu tegelikkuses muidugi pole. P/E suhe võib erineda sektorite lõikes, regiooniti ja, mis seal salata, ka hooajati. Kuna arvutusel võetakse aluseks nelja kvartali kasum, siis võib mõni erakorraline tulu kaardid segi lüüa: piisab vaid sellest, et mõni oma lisaäri maha müüa, kui juba ongi ettevõte suhtarvu järgi ühtäkki imeodav, kuigi selge on, et sellist trikki iga kvartal korrata ei saa. Pealegi – ettevõte ei pruugi aus olla ja hea raamatupidaja oskab seal kasuminumbrit vajadusel korrigeerida küll.