Kas halb otsus on parem kui tegemata otsus?

Otsustamine on üks osa juhtimisest. Mõne otsuse vastuvõtmine võib aga olla omamoodi katsumus. Äripäeva raadiosaates „Juhtimislabor“ jagas teadmisi Erik Reinhold, kes on pika karjääri jooksul pannud end proovile alates sõjaväelise allüksuse juhtimisest kuni juhtide väljaõppega tegeleva asutuse eestvedamiseni.

Erik Reinhold Foto: Äripäev

Küsimuse peale, kas halb otsus on parem kui tegemata otsus, vastab ta muheledes, et ka iga tegemata otsus on ikkagi otsus. Edasilükkamine on lihtsalt üks viis, kuidas langetada kehv otsus. Erandina toob ta välja vaid olukorrad, kus on vaja otsustada infodefitsiidis ja väga kiiresti. Üldjuhul aga ei tohiks hea juht varjuda taolise loosungi taha. Inimesed ootavad juhtidelt võimet teha otsuseid ja kanda nende eest ka vastutust.