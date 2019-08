Miks me ei suuda harjumusi muuta ja üleöö edu saavutada

Kujuta ette, et oled ruumis, kus sinu ees laual on jääkuubik. Ruumis on –5 kraadi ning suu kaudu hingates näed selgelt oma hingeauru. Jääkuubik laual näeb välja just sobiv, et sellega head värskendavat jooki jahutada. Ja siis hakkab ruumis vaikselt soojemaks minema …

Raimo Ülavere Foto: Andres Haabu

–4 kraadi. –3 kraadi. Jääkuubik sinu ees seisab endiselt sama koha peal. –2 kraadi. –1 kraad. Midagi pole muutunud, hingeauru tuleb ikka, jääkuubik seisab. Ja siis on ühtäkki ruumis 0 kraadi. Jääkuubik sinu ees hakkab sulama. Kui siiani ei teinud jääkuubik teist nägugi, siis nüüd toob ainuüksi 1kraadine samm kaasa järsu muutuse jääkuubiku olekus.

Üleöö läbimurre. Eespool kirjeldatu on sarnane sellega, kuidas harjumuste muutmisel väikeste sammudega murdepunkti jõuda. Ehkki läbimurre on võtnud kõvasti aega, veelgi enam, suurt hulka väikeseid korduvaid samme, tundub see kõrvalt vaadates üleöö eduna. Sama loogika kehtib enamikku inimesi, loodust ja majandust puudutavate nähtuste puhul: alates kuulsast hokikepi graafikust internetiäris kuni puude kasvamise ja isiklike käitumisharjumuste muutuseni.

Parim raamat harjumuste muutusest. James Cleari „Aatomharjumused“ on ehk parim raamat, mida olen seni harjumuste muutmise teemal lugenud. Selle peamine iva seisneb tõdemuses, et edu on igapäevaste harjumuste, väikeste sammude, mitte aga ühekordse üleelusuuruse muutuse tagajärg.

Miks see raamat mulle meeldib? Peamiselt kolmel põhjusel: selgus, lihtsus ja … nii päriselu moodi.

Raamat: Aatomharjumused Autor: James Clear Kirjastaja: Äripäev Loe katkendit siit.

Selgus. Ma saan raamatut lugedes aru, mis on harjumus, kuidas see tekib ja kuidas seda muuta (kui on vaja). Raamatus on konkreetsed metoodikad, arusaadavad nõuanded, kuidas tekitada – enda vaates – positiivseid harjumusi ning kuidas halbadest – jällegi enda vaates – vabaneda. Erinevalt paljudest eneseabiraamatutest ei kostita Clear lugejaid suurte sõnadega, millel puudub tegelikult igasugune sisu. Pole nõuandeid stiilis „leia oma kirg“, pole ka jutte enda väestamisest (mida iganes see ka ei tähendaks) või seni avastamata sisemise jõu köidikuist vabastamisest. Lühidalt: ma saan aru, mida tegema pean, kui ma tahan harjumust muuta. Ja selline selgus on erakordselt suur väärtus.

Lihtsus. Harjumuste muutmise metoodikad on pigem lihtsad. Ei pea tegema radikaalseid elupöördeid, jätma oma senist elu kus seda ja teist ning alustama homsest „parema inimesena“. Clear toob välja konkreetsed nõuanded, kuidas teha muutus nähtavaks, hädavajalikuks – nii et sa ei saa seda tegevust tegemata jätta – ning ka meeldivaks. Harjumuse muutmine ei pea sugugi olema ränkraske kivi mäkke lükkamine.

Olge siiski hoiatatud, ehkki metoodikana on harjumuste muutmine lihtne, ei tähenda see paraku seda, nagu oleks harjumuste päriselt muutmine, nende päevast päeva, nädalast nädalasse tegemine alati kerge. Mida selgem ja lihtsam on aga metoodika, plaan, seda tõenäolisem on siiski selle järgimine.

Päriselu. „Aatomharjumustel“ on – või vähemasti mulle tundub nii – tugev seos päriseluga. Ja see on ka peamine põhjus, miks ma seda raamatut nii kõrgelt hindan. Clear kirjutab muu hulgas sellestki, kuidas sageli on motivatsiooni ning talendi roll edus selgelt üle hinnatud. Ja kuidas tuleb eelkõige protsessile, tegevustele keskenduda. Sest just tegevused on need, mis sind üldse kuhugi viivad, samal ajal kui tulemus on ainult tegevuste tagajärg, mõõdik. Enamikul juhtudel ei ole edukam ja tulemuslikum see, kes on kaunimalt oma eesmärgid sõnastanud, vaid see, kes on valinud õiged tegevused ning neid ka järjekindlalt teeb. Sammhaaval. Iga päev. Natukene.

