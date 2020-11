Teejuht väärtusinvesteerimise juurde

Paar aastat tagasi, kui eesti keeles ilmus Benjamin Grahami raamat „Intelligentne investor“, nimetasin seda väärtusinvestori piibliks. Sellele sekundeerib Christophe H. Browne’i „Väärtusinvestori taskuraamat“, mis toob lihtsate lausete, lühikeste peatükkide ja näidetega välja väärtusinvesteerimise olemuse.

John Bogle viitas juba ammu tõigale, et lisaväärtust loovat pikaajalist väärtusinvesteerimist on asunud agressiivselt välja tõrjuma väärtust hävitav lühiajaliste spekulatsioonide kultuur. Foto: Pixabay

Taskuraamat peab olema lühike ja kõigile arusaadav teejuht. Teejuhiks saab olla autor, kes valdab teemat suurepäraselt. Browne´i taskuraamatu teeb väärtuslikuks asjaolu, et selle autor ei ole järjekordne guru, kellel on küll akadeemilised teadmised, kuid napib praktikat. Minu sümpaatia kuulub autoritele, kelle enda nahk on mängus. Borwne’i nahk on investeerimismaailmas olnud mängus 40 aastat ja ta teab, millest kirjutab.