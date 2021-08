Juhtimine

Pingutamise alternatiiv, mis viib eduni

Tõstame pingutajaid poodiumile ja kummardame austuses nende ees, inimeste ees, kelle jaoks piisavalt heast ealeski ei piisa. Kuna pingutamist ülistatakse ja õhutatakse, on keeruline ette kujutada, et seal võiks midagi valesti olla. Me pingutame, sest sellest on saanud edu sünonüüm. Ent jätkusuutlike ja pikaajaliste tulemusteni jõudmist võib see mõtteviis hoopis takistada, väidab Robyn Conley Downs oma raamatus „Hüva enesetunde efekt“.

Pingutamisele suunatud mõtteviis võib edu asemel tuua läbipõlemise. Foto: Shutterstock

Katkend Robyn Conley Downsi raamatust „ Hüva enesetunde efekt“.

