Seitse raamatut, mis muudavad sinu elu

Ettevõtted kulutavad tohutul hulgal tunde tagasisidele, mis ei ole efektiivne, kinnitab coach Katrin Oblikas. Joe Hirsch jagab oma raamatus, kuidas edasisidega usaldust ning tulemusi luua. Foto: Unsplash

Inimene on kui Tallinn, mis ei saa kunagi valmis. Ikka leidub midagi, mille kallal kõpitseda. Et ise mitte jalgratast leiutada, kogusime kokku vabariigi helgemate peade arvamused raamatutest, mille najal need parendus- ja arendustööd ette võtta. Pildugu elu väljakutseid tööl või isiklikus elus, need seitse raamatut aitavad sind alati edasi.

Koolitaja ja coach Raimo Ülavere: „Cleari raamat harjumuste muutmisest on vaat et parim, mida olen siiani sel teemal lugenud. Miks? Ta lähtub eeldusest ja põhimõttest, et harjumuste muutumise mehhanism on iseenesest lihtne. Tema põhimõtted, soovitused ja konkreetsed näpunäited aitavad selgust luua – kui on vaja oma harjumusi muuta, siis te teate, mida tegema peate ja mis teid ees ootab. Enamasti on just see esimene samm parema elu poole.“

Läbirääkimiskoolitaja ja -coach Jakob Saks: „Chris Voss lahendas minu arvates selle, mida pole siiani ükski teine läbirääkimiskoolkond suutnud. Ta on sõnadesse valanud midagi ääretult tõhusat – selle, kuidas mõjutada inimesi nende alateadvuse kaudu. Vossi pantvangiläbirääkimiste strateegia on palju tõhusam kui mis tahes katse inimesi ratsionaalselt veenda. Läbirääkimiskoolitaja ja -coach´ina näen ikka ja jälle just Vossi metoodikatest kõige kiiremat tulu tõusmas.“

Kliiniline psühholoog ja teadveloleku õpetaja Anni Kuusik: „Olen psühholoogina südamest rõõmus ja tänulik, et on ilmunud Texase Ülikooli professori Kristin Neffi eluterve ja mõnusa huumoriga vürtsitatud raamat enesekaastundest. See pakub lugemiseks viljastavat mõtteainest, uurimistulemusi ja siiralt jagatud isiklikke kogemusi. Praktilised harjutused ja juhised annavad võimaluse sõlmida iseendaga rahu, olla kannatushetkedel armastav ning leida endas tasakaal ja eneseväärikus.“

Juhtimis- ja meeskondlik coach Katrin Oblikas: "Ettevõtted kulutavad tohutul hulgal tunde tagasisidele, mis ei ole efektiivne. Hirsch jagab, kuidas edasisidega usaldust ning tulemusi luua. Ehe, täpne, mõjus ja üllatavalt lihtne – just selline ongi edasiside."

Psühholoogiline nõustaja, superviisor ja coach Piret Bristol: „Dr Eva Selhub on võtnud endale ilmvõimatuna näiva ülesande – kirjutada raamat ühel ekspluateerituimal teemal. Ta sooritab ülesande märkamatu elegantsiga, avades negatiivsete emotsioonide allkihte ja stressijuhtimise senitundmatuid tahke. Ta pakub „Stressijuhtimise käsiraamatus“ praktilisi tööriistu stressimustrite uurimiseks ning nendest vabanemiseks.“

Mälutreener ja koolitaja Tauri Tallermaa: „Eksimine ja aeglane mõtlemine on pigem eelis kui puudus. Jo Boaleri raamatus „Piirideta mõistus“ leiab veel kord kinnitust, et meie võimed ei ole kaasasündinud, vaid muutuvad, olenedes otseselt lapsepõlves kujundatud suhtumisest. Lihtne, õpetlik ja kasulik lugemine.“

Kliiniline psühholoog Ene Raudla: „Ichiro Kishimi ja Fumitake Koga raamatu vundamendi moodustavad adleriaanliku psühholoogia kolm lähtekohta: kõik probleemid on suhteprobleemid, inimesed võivad muutuda ja olla sellest hetkest alates õnnelikud ning küsimus pole võimes, vaid julguses, mis võib muuta inimese maailmavaadet. Oma elu muutmine saab alguse otsusest siin ja praegu. Küsimus on üksnes julguses teha järgmine samm.“

