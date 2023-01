Äripäeva kirjastuse 2022 aasta hitid, mida juhid ahmisid

Igaüks meist on juht, olenemata ametinimetusest, sest suuname ja mõjutame oma käitumise ning tegudega ümbritsevat maailma. Juhtimine kui tegevus on aga oskus, mida saab õppida ainult praktika kaudu, ütleb reservohvitser, Combat Ready kaasasutaja Martin Jõesaar. Foto: Unsplash

Milliseid Äripäeva kirjastuse menukeid lugesid juhid möödunud aastal enim? Nüüd, mil 2022 aasta numbrid on koos, on aeg hittidele otsa vaadata.

Kristel Kont: „Olen harjumuste teemal üksjagu lugenud, sestap olin lausa üllatunud, kuivõrd värske elamuse “Aatomharjumused” mulle pakkus. Kui Charles Duhiggi „Harjumuse jõud“ on vaieldamatult selle valdkonna n-ö teoreetiline “piibel”, siis James Clear annab üksikasjaliku tööriistakasti, kuidas praktikas uusi harjumusi juurutada või vanadest loobuda.“

Reservohvitser, Combat Ready kaasasutaja Martin Jõesaar: „Igaüks meist on juht, olenemata ametinimetusest, sest suuname ja mõjutame oma käitumise ning tegudega ümbritsevat maailma. Juhtimine kui tegevus on aga oskus, mida saab õppida ainult praktika kaudu.

Jocko on sellesse käsiraamatusse koondanud äärmiselt efektiivsed ja universaalsed juhtimise põhimõtted, sidudes omavahel suurepäraselt militaar-, äri- ja argipäeva olukorrad koos rohkete illustreerivate näidetega.“

Psühholoog ja muutuste nõustaja Eva-Maria Kangro, PhD: „Adam Grant võtab halastamatul, samas muhedal ja elulisel moel sihikule harjumuste jõu ning suunab lugeja mõtlema nagu teadlane: aru saama oma pimenurkadest, vaimustuma eksimustest kui infoallikast ning arendama oskust pidada maha konstruktiivseid vaidlusi nii enese sees kui ka teistega.

„Järelemõtlemise kunst“ juhatab meid läbi psühholoogiliste lõksude ning annab praktilisi tööriistu neist vabanemiseks. Kirsiks tordil on 30 nõuannet, mille kallale tasub asuda igaühel, kes soovib elust maksimumi võtta.

Coach Eero Sikka: „See raamat on praktiline töövahend kõikidele juhtidele, kes tahavad seitsme küsimuse kaudu inimestele vastutuse anda ja seeläbi nende tegelikku potentsiaali avada. Humoorikas stiilis, mis on miksitud arvukate näidete, uuringutulemuste ja praktiliste sammudega, selgitab Stanier, kuidas päriselt coach´ivat juhtimisstiili omandada. Mulle meeldib, et autor läheb ilma pikema jututa asja juurde, mistõttu sobib tema lähenemine hästi kiire elutempoga juhtidele.“

Semiootik ja kultuurikriitik Mihkel Kunnus: „Jordan Peterson – „meie aja mõjukaim avalik intellektuaal”, nagu New York Times teda nimetab – on fenomen, mida tundmata on raske mõista praeguse ajastu kultuuripsühholoogilisi süvahoovusi. Ta võib ärritada, aga teda eirata ei saa, sest tema enneolematu populaarsus räägib enese eest.

Ilmumisaastal (2018) müüdi seda raamatut umbes kolm miljonit ning tõlked on ilmunud ja ilmumas juba poolesajas keeles. Ometi pole see mingi närvi tabav kergilukirjandus, vaid süvafilosoofilisem eneseabi. Ta aitab mõtestada. Ja ta on oma sõnade taga, ta kirjutab verega. Küllap see ongi üks ta edu saladusi.“

Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid partner, psühholoog Signe Kiisk: „Tihti me lihtsalt kuuleme, mida teine räägib, mitte ei kuula. See saadab kõnelejale sõnumi, et tema teema ega tema ise pole kuulajale olulised.

„Kuulamise kunst“ võiks olla kohustuslik kirjandus igale inimesele, et mõista kuulamise tähtsust. Raamat on rikastatud näidete, praktiliste harjutuste, katsete tulemuste ja palju muu õpetlikuga. Soovitan seda kõigile, kes tahavad teadliku ja oskusliku kuulamisega panustada emotsionaalselt tervemasse ühiskonda.“

K-Komando juht Hannes Perk: „Ülim vastutus“ on erakordselt kasulik lugemine igale juhile. See aitab eri juhtimistasandeid mõista ning loob arusaama, kuivõrd mitmetahulised on nende ees seisvad lähteküsimused, otsused ja mõttemallid.

Olgem aga hoiatatud! Seda raamatut ei ole võimalik rakendada enne, kui lugeja pole aru saanud esimesest peatükist, mis kannab pealkirja „Ülim vastutus“. Veelgi enam, ka neljandat peatükki „Talitsege oma ego“ tuleb lõpuni mõista, et seda tarkust juhi töövahendina kasutada.

Midagi jäeti selles raamatus siiski ka ütlemata ja see on üksteisest lugupidamine, austus. Seda ilmselt meelega, sest see jookseb katkematu niidina läbi absoluutselt kõigest, millest raamat räägib. Võime teistest lugu pidada, teisi austada – see on tugevate privileeg!“

