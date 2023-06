Kui koostöö kiratseb, vaata peeglisse: millised on sinu hirmud ja vajakajäämised?

Hea koostöö võti on töö iseendaga, ütleb coach, superviisor ja koolitaja Maria Tammesalu, lisades, et isiklikud hirmud ja piiratud teadlikkus iseendast on need, mis takistavad meil luua harmoonilisi suhteid. Foto: Marko Mumm

Koostöö – sellest räägitakse palju ja selle poole püüdlevad kõik, kuid tõeliselt head koostööd kohtab harva. Miks? Michael Browni raamat „Ma pole nõus“ kutsub lugejat üles konfliktide ja koostöö üle mõtisklema ning iseendaga peeglis julgelt tõtt vaatama.

Inimene on sotsiaalne olend, kes vajab enda ümber teisi. Ja nii võiks eeldada, et koostöö on meile loomulik, isegi iseenesestmõistetav. Ometi kipume olema suurepärased just vaidlemises ning patiseisus tabab meid kiusatus esmajoones teist süüdistada.

Mis takistab harmooniat?

Brown on veendunud, et harmoonia on võimalik ja selle poole tasub püüelda. Olen autoriga igati nõus. Juhid ja spetsialistid, kes minu poole pöörduvad, soovivad leida lahendusi keerulistele olukordadele, mis tihti puudutavad suhtlemist ja koostööd. Kusjuures sageli on probleemide põhjused sarnased nendega, millele Brown ka oma raamatus viitab.

• Püüame inimestena säilitada oma ego ja hoida kinni isiklikest soovidest.

• Kardame olla ausad ja vaadata otsa oma puudustele.

• Oleme uhked, reaktiivsed, kaldume individualismi.

• Oleme võimetud nägema teiste indiviidide ja kultuuride eripärasid, oleme eelarvamustest pungil.

• Meil on omad traumad.

• Me kardame kaotada.

Koostöö puhul on aga oluline otsida ühisosa ja mitte keskenduda erinevustele. Kui mõistame, et tegelikult on teised päris meie moodi, neil on sarnased mured ja rõõmud, kasvab meie turvatunne ning me oleme valmis looma usalduslikumaid suhteid.

Raamat: "Ma pole nõus" Autor: Michael Brown Lehekülgi: 208 Kirjastus: Äripäev Loe näidislehekülgi siit.

Professionaalidelt õppimine

Brown toob inspiratsiooniks ja mõttemaailma rikastamiseks rea näited väga keerulistest läbirääkimistest, mis selgitavad, kuidas olla võimalikult neutraalne, paindlik, aupaklik, hea kuulaja ning vastaspoole suhtes maksimaalselt kohal. Vaid nii saab õppida tundma teise maailma, näidata selle vastu oma austust. Kõik selleks, et mõtteviisist „mina tahan“ saaks mõtteviis „kuidas me koos saaksime“.

Eneseareng on teelolek

Brown annab mitu tõhusat tehnikat ja harjutust, mille abil oma koostööoskust lihvida, kui seda vaid harjutada. Julgen öelda, et need on tehnikad, mis aitavad saada paremaks inimeseks. Ta õpetab endale ausamalt otsa vaatama, oma rigiidsetest veendumustest koostöö nimel loobuma (või vähemalt ajutiselt need varna riputama) ning looma ruumi teistele ideedele ja arvamustele. Terve peatükk on pühendatud uhkusele. See on peatükk julgetele! Neile, kes on valmis tunnistama, et nende uhkus on olnud koostöö takistajaks.

Nõustun Browniga, et hea koostöö võti on töö iseendaga. Isiklikud sisemised tõkked – hirmud ja piiratud teadlikkus iseendast – on need, mis takistavad meil luua harmoonilisi suhteid. Brown näitab, kuidas läbirääkimistes ja koostöös osavaks saamine on enesearengu teekond. Teekond, kus on palju võita, kuid valmis tuleb olla ka loobumisteks – senistest mustritest, hoiakutest, hirmudest. Kui palju oled sina valmis endaga tööd tegema, et viia ellu eesmärke, mis on sulle olulised?