Valija lolliks pidamine maksab kätte

Äripäev 30. jaanuar 2018, 06:00

Asi pole kommunikatsioonis: valitsuse toetus on kukkunud just selle pärast, et avalikkus on tehtud otsustest aru saanud, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Peaminister Jüri Ratas usub, et valitsus­erakondade reitingu languse põhjuseks on heade otsuste kehv selgitamine. Sellest võib järeldada, et valitsuse meelest on valija rumalavõitu: head otsused tuleb tema jaoks tagantjärele heaks rääkida, muidu ei saa ta aru, et need on head. Äripäev kahtlustab, et lugu on pigem vastupidi: valija on asjadest päris adekvaatselt aru saanud ning just see ongi valitsuserakondade reitingu kukkumise põhjus. Ja kui see on nii, siis on reitingu kõva kolinaga kukkumine küllaldane põhjus peeglisse vaadata ja küsida, miks lai avalikkus ja kitsamalt elektoraat seesugust tagasisidet annab.