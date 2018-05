Ettevõtjad andsid riigireformile võimenduse

28 lugupeetud ettevõtja panus poliitilisse debatti mõttekoja loomise vormis on suurepärane algatus, mis loodetavasti aitab valimiseelset õhustikku ratsionaalsemal rajal, oluliste küsimuste juures hoida, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Aastate jooksul Äripäeva maailmavaate aluseks olnud õhuke riik on ettevõtjate sõnastatud teesides väga hästi esindatud ja seetõttu on kogu ettevõtmine toimetusele sümpaatne. Ametnike arvu vähendamine, ministeeriumite hulga kahandamine, riigikogu suuruse pisendamine ning õigusloome mahu kärpimine on kõik Äripäevale hingelähedased teemad, mille vajadusest oleme kõnelenud aastaid.

Jüri Raidla sõnastatud küsimus, missugust riiki me vajame ja pidada jaksame, pole nende aastate jooksul, mil ta seda küsinud on, oma aktuaalsust kaotanud. Reformierakonna võimuloleku ajal loodud riigihalduse ministri ametikoht pidi näitama, et oravate meelest on riigireform oluline teema. Riigireformi osaks peetud haldusreform on suure kisa ja kära saatel vähemalt esialgsel kujul maha saadud. Keskerakonna ajastul hakkas riigireform tähendama peamiselt riigiasutuste Tallinnast väljaviimist, aga kuna KE riigihalduse ministreid on jälitanud üks häda teise järel, pole tehtud saanud suurt midagi. Tööandjate ja Praxise koostöös sündinud Riigireformi Radar pidi tagant torkima riigireformi, mis suuremalt jaolt ei idanenud ega mädanenud, aga käegakatsutavaid tulemusi sellest ei sündinud: tuli piirduda sedastamisega, et patsient on elus, kuid hingab vaevalt.

28 ettevõtja algatuse kõige parem osa seisneb selles, et nad hoiavad elus ja pidevalt tule alla vajalikku ja sisulist debatti. 28 korda 10 000 sihtasutuse loomise alla pandud rahast võimaldab seda eeldatavasti teha nii, et sellel on mõju ja loodetavasti ka tulemus. Muidugi pole ettevõtjad sinisilmsed ega arva, et poliitikud kohemaid nende valmis ehitatud tööriistakasti rõõmsalt lahti pakivad, teesides näpuga järge ajama hakkavad ja kõik etteantu kuulekalt ära teevad. Elu on selleks praegu liiga hea, et liigutama hakata. Pealegi on tulemas valimised ja iga partei mõtleb peamiselt selle peale, kuidas tulevasel pirukajagamisel kõige suuremat võimalikku tükki endale saada. Ent majanduse seis ei jää nii heaks, nagu ta praegu on, ju aastakümneteks. Kui kolakas tuleb – ja küll ta juba tuleb – siis on head mõtted, asjalikud teesid ja koguni nende elluviimise viisid käepärast võtta.

Ettevõtjate võimalused poliitikat mõjutada on piiratud ja muidugi on ettevõtjad ise sellest ka täiesti teadlikud. Rõhutades sündiva mõttekoja täielikku apoliitilisust mõistavad nad tegelikult, et sõnastatud ideid on võimalik ellu viia vaid poliitiliste vahenditega. On suurepärane, et nad mõttekoja loomisse raha, aega ja head tahet panustades esinevad ka avalikkuse ees oma nime ja näoga.