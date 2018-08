Eeskujud otsustavad kõik

Äripäev 24. august 2018, 06:00

Skype'i 15 aastat tagasi alanud edulugu on suuresti süüdi Eesti tänases idufirmade buumis ja idufirmaliku mõtteviisi levikus.

Tundub, et idufirmadele pakutakse maailmas praegu palju rohkem raha, kui päriselt vaja oleks. Investorite ringi, kes tahavad ideed oma rahaks teha, on lisandunud Aasia investorid. Meeletut rahapakkumist on maininud ka Eesti idufirmad. 100 miljoni ja suuremad „rahatõsted“ jooksevad maailma finantsuudistest läbi enneolematu tihedusega.

Tänane Äripäev kirjeldab, kuidas Skype'i edulugu on levitanud raha ja teadmisi Eesti majanduses. Kõige olulisem on Skype'i kui eduloo innustav eeskuju ja laiemalt idufirmaliku mõtteviisi levimine Eestis.

Ei ole imestada, et nn vana maailma ettevõtjad, kes on maast ja madalast ettevõtte üles ehitanud, vaatavad idufirmade maailma peale teatava kummastusega.

Kas mõni aasta tegutsenud veidi üle poole tuhande töötajaga Taxify on tõesti väärtuslikum kui Läänemere reisi- ja kaubaveo valitseja Tallink? Investorite meelest küll. See on uus mõtteviis, mida oleks tark eos omaks võtta. Sest noored vihased idufirmasid loovad eestlased seda juba teevad. Nad isegi ei mõtle Läti kui välisturu peale, vaid alustavad USAst ja siis tervest maailmast.

Mõtleme julgemalt, nagu nemad

Kui kurta, siis selle üle, et meie idufirmad ei kipu eriti koostööd tegema traditsioonilise ettevõtlusega. Või siis vastupidi. Usutavasti on kõigil ettevõtete klientidel mõni konkreetne probleem, mida võiks proovida noorte ja vihaste abil lahendada. Seetõttu leiabki mõnigi traditsiooniline ettevõtja, et idufirmad tahavad tulla kohe maailmaturule liiga ulmeliste asjadega, võiks hoopis maalähedasemalt alustada. Eks see olegi vaatenurga küsimus.

Teine on aga idufirmaliku mõtteviisi levimine laiemalt, mis vähemalt sõnades on viimasel ajal järjest enam Eestis kuulda. Ründesalkade ehk projektigruppide moodustamine mõne konkreetse probleemi lahendamiseks. Nende gruppide kiire tapmine ehk laialisaatmine, kui asi ei tasu edasi pusimist. Mis see idufirmalik mõtteviis muud ju ongi, kui ettevõtliku vaimu tekitamine palgatöötajates.

Kas just täiesti, kuid mingil määral on selles kõiges Skype ikkagi süüdi küll. Soov midagi suurt ära teha – nagu need poisid. Julgus suurelt mõelda.

15 aastat tagasi, mil Skype loodi, käis parajasti ettevalmistus euroreferendumiks. Äripäev soovitas toona oma juhtkirjas, et hääletage „jah“. Lõpetasime juhtkirja tõdemusega, et Eestile oleks nüüd vaja uut eesmärki. Ja et selleks võiks olla näiteks järgneva kümne aasta jooksul Eesti elanike sissetulekute kahekordistamine.

Tegelikkuses kasvasid meie sissetulekud järgneva kümne aasta jooksul pea kolm korda. Mõelda, mis oleks juhtunud, kui idufirmalikult mõeldes ja käitudes oleks eesmärgiks olnud elanike sissetulekute kümnekordistamine.