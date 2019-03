Teist sammast saab ja tulebki painutada

Loodav võimuliit võib võtta suuna teise pensionisamba muutmiseks, arvestades, et tehakse pikaajalise mõjuga paljusid puudutav otsus.

Foto: Anti Veermaa

Äripäeva meelest pole teine pensionisammas mingi püha lehm, mille poole keegi vaadatagi ei tohi, puutumisest rääkimata. Vastupidi, praegune teise samba ülesehitus on tõepoolest üsna jäik, mistõttu on see ebaefektiivne, tootlus väike ja vajaks paindlikumaid lahendusi. Seega, teine sammas võib vabalt olla koalitsioonikõneluste laual ning vahest lausa peabki seal olema. Samas pole tegelik elu sama lihtne kui mõni valimisloosung ning niisuguseid kaalukaid otsuseid ei saa teha omaenese minast lähtudes või populaarsusreitingu nimel.