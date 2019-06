Välistööjõust ei saa üle ega ümber

Välistööjõud andis kuni kolmandiku majanduskasvust ja tuleb arvestada, mis juhtub siis, kui seda ei ole, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Eesti Panga hinnangul oli välistööjõu panus Eesti mullusesse majanduskasvu kuni 1,3 protsenti. See tähendab, et tänu välistööjõule tuli priske kolmandik 3,9protsendisest kogukasvust (arvestamata renditööjõuga). Samal ajal on ettevõtetel üha raskem tööjõudu leida, sest kohalikud ressursid on pea täielikult kasutuses, ja tööjõukulud kasvavad kiirelt, survestades ettevõtlust.