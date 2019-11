Peatage hotelliäri moonutav orwellilik turse

Turismiseaduse muudatusega loodav majutusteenuse andmekogu seab eesmärgiks turvalisuse, aga seda privaatsuse karmi riive hinnaga, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äripäeva hinnangul on turismiseaduse (TurS-e, kui kasutada õigusakti lühendit) muudatused ohtlik samm, mis avaliku turvatunde suurendamise sildi all tungivad sügavale privaatsfääri ja toovad teenust pakkuvatele ettevõtjatele kaasa põhjendamatuid kalleid lisakohustusi. Kooskõlastusringil olev eelnõu vajab avalikkuse täit tähelepanu ja tasakaalustamist, sest see mõjutab kogu ühiskonda.