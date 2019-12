Swedbanki samm väärib tunnustust

Investeerimise soodustamine ühes pankadevahelise konkurentsi elavnemisega on tervitatav, kuid pikk tee on veel minna, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Meil on tekkinud on uus ahvatlev kliendigrupp – väikeinvestorid –, keda pangad on märganud ja hakanud enda poole meelitama. Äsja muutis Swedbank investeerimise algajatele lihtsamaks ja väikeinvestoritele soodsamaks, kaotades Balti aktsiatega tehtavatelt tehingutelt teenustasud ning kuni 30 000 euro väärtpaberite hoidmiselt haldustasud. Nagu Äripäev äsja kirjutas, viskas Swedbank sellega kinda investorisõbralikule LHV Pangale ja vallandas suure tõenäosusega hinnasõja.