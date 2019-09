Talupojad, hakakem nüüd investeerima!

Teise pensionisamba raha investeerimiseks ei ole vaja raketiteadust ega fondijuhi nõu, vaid talupojatarkust, veidi teadmisi ja kogemusi, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Küsitlused näitavad, et kui teine pensionisammas vabaks lastakse, jätaksid vähem kui pooled vastanuist kogutud raha sinna alles, kümnendik kasutaks jooksvate kulude katteks ja umbes 30% investeeriksid. Samas on Eesti Panga finantskäitumise uuringu kohaselt väga vähestel Eesti peredel iseseisva investeerimise kogemus – vähem kui 5% elanikest on aktsiaid.