Efektiivsest maksukogumisest saab digisüvariiklik nõiajaht

Ümbrikupalkadevastase võitluse sildi all luuakse veel üht kallist andmebaasi välismaalaste jälgimiseks, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev nõustub, et ümbrikupalkade tõttu saamata jääv maksutulu on probleem, ent sellega võitlemise lahendus ei tohi olla niisugune, millega ülla eesmärgi nimel luuakse ettevõtjatele täiendavaid kohustusi, kahjustatakse pikemas perspektiivis majanduskeskkonda, riigi imagot ja seeläbi rahvusvahelist konkurentsivõimet. Just see võib sündida, kui ehitusobjektidel üldise registreerimiskohustuse sisseseadmine, millega loodetakse seadusest mööda hiilimisele piir panna, kujuneb hoopis digiriiklikuks nõiajahiks.