Eesti peab kaitsma omasid Facebookide eest

Loomulikult kaitseb USA oma internetihiidusid, kes Eestis makse ei taha maksta. Samamoodi peaks Eesti kaitsma oma majandust, leiab Äripäev juhtkirjas.

Riigi üks tähtsamaid ülesandeid majandusvallas on luua edasiviiv ettevõtluskeskkond, tagades läbipaistvad ja õiglased konkurentsitingimused. Tuuletiivul arenevas digimaailmas, kus internet hägustab piire, on riigid sellega jänni jäänud, sest globaalse haardega internetihiidudel on võimalik pakkuda teenust Eesti inimestele, aga mitte siin makse maksta, vähemalt mitte samas ulatuses kui kohalikud meediaettevõtted seda tegema peavad – hinnanguliselt 4,5 korda vähem.