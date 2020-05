Seadusesse kirjutatud praak muudab vaatevälja uduseks

Foto: Anti Veerman

Riigikogu otsustas kiirkorras lükata majandusaasta aruannete esitamise tähtaja 30. juunilt 31. oktoobrile. Põhjenduseks COVID-19 puhang, mis on ettevõtjate tavapärase töörütmi segi paisanud.

Äripäeva hinnangul on tegemist riigikogu ja justiitsministeeriumi bläkiga, mis kasu asemel toob kahju. See on näide, kuidas ei tohiks seadusi muuta.