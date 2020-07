Investeerimine ei tohi olla valus

Investeerimine ei tohi valmistada piina. Foto: Äripäev

Pöördeline olukord sunnib vanu investeerimistõdesid radikaalselt ümber vaatama ning oma rahapaigutamistesse täiesti uutmoodi suhtuma – kindlasti ei tohi investeerimine olla valus ei investori ega ka ühiskonna jaoks, jäi kõlama möödunud nädalavahetusel toimunud Äripäeva investeerimisfestivalilt.

Investeerimine ei pea ega tohi olla valus ning finantsvabaduse saavutamisega on aega. Selle kõrvalt on oluline ka elada – nii mõtleb investor Indrek Naur. Täpsemalt ei tohiks kapitali kogumine olla eesmärk omaette, sest surilinal puuduvad taskud. Investeerimise mõte on olla oma otsustes vaba ning pidada meeles, et piisavate vahendite tekkides tuleb neid ka nautida. „Kõik 50 ja 70 protsendi säästmise klubid on küll toredad, aga tuleb ka oma investeeringuid nautida, šampanjat juua,“ on Naur kindel.