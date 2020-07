Kes riskib, leiab ka kasvukursi

Foto: Anti Veermaa

Oludes, kus majanduskasvu väljavaated näitavad tänavu prisket miinust ja koroonaviirus tõstab eri riikides üsna prognoosimatult pead, väärivad tunnustust need ettevõtjad, kes käsi rüppe laskmata teevad tööd uute turgude ja klientide leidmise nimel, sest just nende seas on tulevikus võitjad, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva hinnangul on hulk asjolusid, mis võiksid panna ettevõtjad mõtlema investeerimisele ja laienemisele isegi olukorras, kus päästvat vaktsiini veel ei ole ja lähiajal ka ei tule. Ja nagu näidetest näeme, ongi pannud.