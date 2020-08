Kas Levikomist saab traavihobune või setukas?

Foto: Anti Veermaa

Täna Äripäevas avaldatud investor Mihkel Kirchi valus õppetund telekomifirma Levikom võlakirjadesse investeerimisel on justkui peatükk mõnest investeerimisõpikust. See juhtum näitab, et investeerimine pole riskivaba ja mida suurem on lubatud tootlus, seda suurem on tavaliselt ka võimalus loodetud tulust ilma jääda.

Teisalt on see hea õpikunäide investoreid kaasavatele ettevõtjatele, kuidas ei tohi rahastajatega käituda, ka nendega, kelle investeering jääb teistega võrreldes tagasihoidlikuks. Levikomi käitumine investoritega suhtlusel peaks tegema ettevaatlikuks kõik tulevased investorid, kes kaaluvad sellesse firmasse investeerimist.