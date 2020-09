Härra EKRE, kellelegi ei meeldi sõiduradade vahel tõmblejad

EKRE peab ära otsustama, millisele maailmavaatele valitsedes tugineb. Foto: Äripäev

Riigieelarve koostamise juurde asudes on oluline, et protsessi vedav rahandusminister ja tema koduerakond EKRE otsustaksid ära, on nad sotsid või esindavad parempoolset strateegiat, turgutades majandust kõigile võrdsete ja selgete kriteeriumide alusel, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Eelarve, mis määrab suuresti ära Eesti järgmise aasta liikumissuuna, eeldab sisendit – kas Eesti püüdleb Läänemere Šveitsiks, läheb edasi maksulangetustega, mida EKRE algatusel kütuse- ja alkoholiaktsiise langetades on alustatud ning toob lauale ka käibemaksualanduse, mille rahandusminister 7. juuli intervjuus ERRile välja pakkus?