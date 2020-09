Saadame looja karja need riigieelarve pühad lehmad

Foto: Anti Veermaa

Äripäeva hinnangul on mõistlik, et järgmisel aastal oleks kaitsekulutused 2,1% SKTst, mis tähendab, et absoluutnumbrites kaitse-eelarve väheneb. Lisaks kaitsetahtele soovime kaitseministeeriumi ja kaitseväe puhul näha efektiivsuse tahet.

Järgmise aasta riigieelarve raames toimuv kaitsekulutuste-teemaline arutelu on Äripäeva hinnangul näide sellest, kuidas riigieelarvet ei peaks koostama ja riigi kulutusi ning investeeringuid planeerima.