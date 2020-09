Tähelepanuvajadus hoiab Estonia igavesti pinnal

Foto: Anti Veermaa

Kui 26 aastat tagasi 852 inimelu nõudnud reisiparvlaeva Estonia hukkumise kohta ilmneb tõsiseltvõetavaid uusi asjaolusid, tuleb neid ka uurida, kuid mida rohkem on esiplaanil poliitikuid, kes räägivad tõsiselt kaamerasse vaadates “kogu tõe” väljaselgitamisest, seda vähem tõsiselt saab suhtuda tulemustesse, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev nõustub, et telekanali Discovery dokumentaalsarja jaoks filmitud ja nüüd avalikkuse ette jõudnud veealustes kaadrites näidatud uusi kahtlusi külvava laevakeres oleva augu päritolu kohta tuleb läbi viia uurimine. Läbipaistvalt, suurema tseremoonitsemiseta, ekspertide juhtimisel. Samas on tõsiasjad enamasti palju lihtsamad ja ebahuvitavamad kui fantastilised oletused ja vandenõuteooriad. Selleks, et püsida faktide kursil, peaks poliitikuid eelseisvast uurimisest tegelikult lausa eemal hoidma. Iseasi, kas see on kuidagi võimalik.