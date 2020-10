Äriliidrite stardijärjekord koroonamaratoniks

Foto: Anti Veermaa

Eile ilmunud Äripäeva Rikaste TOPi võib võrrelda äriliidrite stardijärjekorraga koroonamaratoniks. Majanduskriisi läbimise finišinimekiri saab olema kindlasti teistsugune ning võib arvata, et mõni 500st stardijoone taga olevast ettevõtjast finišijoont ei ületa, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev on täheldanud rikaste edetabeli koostamise 19 aasta pikkuse ajaloo vältel üht seaduspära. Kui majanduses on head ajad, siis toimub edetabeli esimeses pooles suhteliselt vähe muutusi. Esisajas on ikka samad ettevõtjad, kes olid seal eelmisel või üle-eelmisel aastal.