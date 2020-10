Hoiatus! Tulumaksutagastus võib kolmandas sambas minna allavett

Kolmanda samba kaudu pikaajalist investeerimist soovitab mitu kodumaist investeerimisguru, kuna tänu tulumaksutagastusele on selle reinvesteerimisel riigi poolt antud võimas taganttõuge raha kasvatamisele. Kuid investeerimine kolmandasse sambasse võib viletsa tootluse puhul nullida ära ka tulumaksutagastusest saadava kasu, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Praeguste kolmanda samba fondide keskmine pikaajaline aastatootlus viimase kümne aasta jooksul on vaid 4%, mis tähendab seda, et investoritel on olnud võimalik ise mõnda indeksifondi investeerides teha sellest kaks-kolm korda paremat tootlust. (Statistikast jäävad välja passiiivselt juhitud indeksfondid, sest nemad on tegutsenud tunduvalt vähem kui 10aastat).