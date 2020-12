Mis tunne on, Tanel Kiik?

Foto: Anti Veermaa

Kuidas tunne on, võiks küsida klassikalise spordireporteri kombel Tanel Kiige, Mailis Repsi või Jüri Ratase käest, kui vaadata valitsuserakondade sel aastal ühiselt esitatud katuseraha saajate nimekirja, mille eesotsas troonib abordivastase väljaastumise korraldanud mõne kuu vanune MTÜ Elu Marss, alustab Äripäev juhtkirja.

Miks nende käest? Sest sel aastal esitasid koalitsioonipartnerid katuseraha saajate nimekirja ühiselt, seega tuleb ka põhjendusi anda kõigil. Miks just Kiik ja Reps? Sest nemad on varem tunnistanud, et põrkusid koalitsioonikõnelustel EKRE esindatud suhtumisega aborditeemasse. Nüüd siis näidaku oma painduvust ja kõnevõtteid.