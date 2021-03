Aitab ohvrite ründamisest! Nõmme Kalju skandaali õppetunnid

Foto: Anti Veermaa

Kui mistahes organisatsioonil puudub aus ja enesekriitiline sisevaade, kannatavad varem või hiljem tekkiva konflikti puhul kaitsetumad liikmed, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva meelest on eelmisel nädalal päevavalgele tulnud ja avalikkust šokeerinud jalgpalliklubi Nõmme Kalju nüüdseks endise treeneri Fredo Getulio Aurelio ja klubi endise alaealise õpilase seksuaalsuhte lugu valus ühiskondlik ja juhtimisalane õppetund. Kett saab olla ainult nii tugev, kui on tema nõrgim lüli. See tähendab, et oma keti – oma ettevõtte või organisatsiooni – ühtlase tugevusega tuleb tegeleda kõigil juhtidel ja firma puhul ka omanikel.