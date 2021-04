Vaktsineerimine, totud!

Foto: Anti Veermaa

Rõõmustavad majandusprognoosid täituvad vaid ühel rasvasel tingimusel, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

2021. aasta suve lõpp Eestis. Elu on jälle hea, see tähendab normaalne. Inimesed saavad olla ja käia suuresti nii nagu enne koroonat. Või selline on vähemasti enamiku tunnetus. Maailm pole tõesti päris samasugune kui enne pandeemiat, ent nood muutused mõjuvad vahepeal nähtud piirangutega võrreldes kui harilik süütu külmetus eluohtliku viiruse kõrval.