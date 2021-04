Roheline värv kipub Tallinnas riknema

Foto: Anti Veermaa

Tallinna linn kas ei luba maailmale, et on roheline, või paneb kohustused oma lepingupartneritele või võtab kohustused ise üle, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Suured hanked põhjustavad alati vaidlusi. Nii oli ka Eesti suurima bussihankega mõne aasta eest, kus Tallinna Linnatransport valis küllaltki ootamatult välja Poola Solarise gaasibussid. Alguses sada ja siis veel sada bussi, summaks üle poolesaja miljoni euro. Tingimused sellised, et ainsana kandideeris veel Scania, kuid diskvalifitseeriti veidral kombel temagi. Aga ametlikult näis kõik korras olevat, ehkki meedia seostas Solarist Riias altkäemaksuskandaaliga. Aga see oli Riias. Siin on ju Tallinn.