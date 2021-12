Andmeahnus peibutab õhukesele jääle

Ettevõtjad peavad andmete kogumisel ja töötlemisel olema tähelepanelikud ning Olerexi trahviraha juhtum seab piirid loodetavasti paremini paika, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Andmed on meie kaasaja suurim kapital, mis on ettevõtjale ülimalt ihaldusväärne. Kuid nagu iga ahvatlus, võib ka andmeahnus viia piiride ületamiseni, seda nii kehtivate seaduste kui ka üldinimlikus mõttes. Kütusemüüja Olerexi klientide ja töötajate salvestised , mis tõi kaasa 25 000eurose sunniraha, võiks pakkuda mõtteainet, kuhu need piirid tõmmata tuleks. Äripäeva hinnangul on Olerexi kaasus vajalik pretsedent kurikuulsa Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) kontekstis, mis aitab andmete kogumisel ja töötlemisel ennetavalt sisendada ettevaatust ning kujundada head tava.