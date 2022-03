Juhtkiri

Äripäev

15. märts kell 14:49 Jaga lugu:







Päästame sõjapõgenikud ka liigse bürokraatia küüsist

Foto: Anti Veermaa

Ukraina elanikud, kes on pidanud Venemaa kallaletungi tõttu oma kodu maha jätma ning otsinud sõja eest varju Eestis, tuleb bürokraatlikest väntsutustest võimalikult kiiresti üle aidata, kuniks see on veel suhteliselt lihtne ja odav, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Süsteemi ja efektiivsuse huvides on sõjapõgenike registreerimine ning nende õigusliku staatuse määratlemine mõistagi vajalik. Äripäev rõhutab aga, et paberimäärimine on alati kõigest ja ainult paberimäärimine. Teisisõnu, see võib küll olla tüütu ja ressurssi nõudev, ent samas suhteliselt lihtne ja odav ülesanne. Seda võrreldes lahendustega, mida tuleb hakata leidma tõsiste sotsiaalsete probleemide puhul, kui esimene osa tööst on tehtud puudulikult või jäänud sootuks tegemata.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev