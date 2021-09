Jüri Ratas tahaks, et me arutleks selle üle, kas tõsta makse või mitte

Keskerakonna ja riigikogu esimees Jüri Ratas Foto: Andras Kralla

Keskerakonna ja riigikogu esimehe ning eelmise peaministri Jüri Ratase meelest peaks 2023. aasta parlamendivalimiste eel vaat et kohustuslikus korras debateerima selle üle, milliseks kujuneb Eesti maksupoliitika.

„Ühelt poolt ehitame me selgelt niisugust Põhjamaa riiki või vähemasti soovime seda ehitada. Aga me peame sellisel juhul vaatama ka seda, kui palju me oleme valmis sellisesse ühiskonda panustama või kas oleme valmis panustama,“ ütles Ratas Äripäeva raadio saates „Poliitikute töölaud“.

