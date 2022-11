Minister, jätkem tühilasud, püssirohi kulugu kaabakatele

Meil on justkui kinomonopol, aga mis siis?

Eesti filmimaailma kõneisikud ja ka konkurentsiamet on ühel nõul, et pealtnäha on filmiäri ühe suure tegija kätte koondumine kehv, kuid nendivad, et see on pärast rasket koroonaaega üpris paratamatu. Maailmaski olla trendiks, et suurt kino teevad üksikud hiiglased ning nende kõrval tegutsevad pisikesed alternatiivinišikesed.