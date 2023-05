Libekeelsest müügijutust tuleb läbi tingida

Kinnisvaraturul võib oodata vindumise jätkumist. Megapakkumisi ei paista, aga hindu allapoole õnnestub ostjal kindlasti tuua, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva hinnangul on olukord kinnisvaraturul võrreldes pandeemiaaegse madalseisuga hoopis teistsugune. Õhk on emotsioonidest paks. Bluff ja spinn on endiselt räiged – kes räägib turu langust suuremaks, kes pisendab seda, igal oma motiivid. Tegelikkust kajastavad näitajad viitavad külg ees liikumisele ehk turg on põhimõtteliselt ostja käes, kes saab hindu omatahtsi painutada. Teatud piirini. Seega – tuletame endale meelde, mis asi on tingimine.