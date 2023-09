Ettevõtete tulumaks – palun väga, aga ühel rangel eeldusel

Wall Streeti kuumimad jutud: võlakirjadele on paremaid alternatiive

Kogenud investor Ray Dalio usub, et praegu on sularaha hoida mõistlikum kui võlakirjadesse investeerida. Võlakirjade ekspert Jeffrey Gundlach usub, et Föderaalreserv peaks juba järgmise aasta esimesel poolel hakkama intressimäärasid langetama.

