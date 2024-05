Artikkel

Juhtkiri

Äripäev

1. mai kell 3:00







"Palun vabastada Eesti vahemikus ....–.... loodusõpetuse tunnist"*

Foto: Anti Veermaa

Selle asemel, et spekulatiivses Euroopa Liidu trahvi hirmus end üles kütta, toetume faktidele ja vaidleme kokkulepped paremaks, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Pooleteise aasta pärast lüüakse kokku Euroopa Liidu metsanduse ja maakasutuse sektori (LULUCF) süsinikuheitmed ja -sidumine aastatel 2021–2025 ja on tõenäoline, et Eesti kokku lepitud kliimaeesmärke ei täida. Võimalus, et puudujäägi katmiseks tuleb meil ilmselt 2027. aastal heitmekvooti kokku ostma hakata, on meedias juba hoogu koguvat hüsteeriat tekitamas – summast “kuni 750 miljoni eurot” on saamas järjekordne nn kuri konstant.