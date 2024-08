Tagasi 13.08.24, 06:00 Meil on teile häid uudiseid! Kui keskenduda ainult sellele, mis muret teeb, kaob ühel hetkel suutlikkus näha avanevaid võimalusteaknaid, aga nii teadagi ei ehitatud üles vabariiki ega saa ka Eestit majanduslangusest välja tuua, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Meil on teile häid uudiseid! Foto: Anti Veermaa

Äripäev kuuleb ettevõtlusringkondadest murenoote, aga eks neid murekesi leidu ju alati. Aga me kuuleme samas ka virisemist. Ja kui ettevõtlik juba viriseb, siis mida teevad need, kes ettevõtlikest sõltuvad? Jah, need tõstavad ühiskonnas tõelist hädakisa. Ometi on majanduse vallas ka häid uudiseid, aga mõnikord tundub, et kui aur läheb muretsemise peale, ei jõuagi neid märgata.

