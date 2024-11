Tagasi 01.11.24, 15:38 Jätame jõrisemise*, nii lisandväärtust ei loo Ärapanemise kultuur ahistab avalikku arutelu ja pärsib juba tõsiselt majandust. Nii me vabariiki üles ei ehitanud ega anna nii hoogu ka järgmistele edu- ja kasvulugudele, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Majandusväljaande veerud võivad olla roosal taustal, kuid läbi roosade prillide me elu ja ettevõtlust vaadata ei kavatse. Siiski tahame toonitada kokkulepete vajadust, seda, et iseseisva riigi aastakümnetel on keerulistel aegadel abi olnud üksteisega arvestamisest.

