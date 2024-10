Tagasi 31.10.24, 06:00 Kus on konjunktuur ja kes on kaamel? Tuletame meelde, kes on konjunktuuriinstituudi omanik, ja püüame eluga edasi minna, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Valitsus ja konjunktuuriinstituut on selgesti tülis. Tähelepanu väärib see seetõttu, et võib tekitada kõrvaltvaatajates murelikke küsimusi.

